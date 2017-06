Sabrina Ferilli: Totti rimane e rimarrà, si è chiusa una pagina

Roma, (askanews) - "Totti? Lui rimane e rimarrà. Poi il fatto di non giocare più nella Roma, è un fatto che per noi tifosi vuol dire... Però non scalfisce minimamente la forza di Totti. Si chiude una pagina preziosa, anche per noi, lui chiude un momento prezioso di tutti noi, di appartenenza, di condivisione, di gioia, di delusione, lui è stato un mezzo di aggregazione emotiva molto forte": lo ha dichiarato l'attrice Sabrina Ferilli, tifosissima della Roma, a margine della serata dei Nastri d'Argento, i premi dei giornalisti cinematografici, durante la quale sono state annunciate le cinquine a Roma.