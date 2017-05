Sale l'attesa per Dunkirk: trailer del film di Christopher Nolan

Milano (askanews) - Sale l'attesa per il nuovo film di Christopher Nolan anche se mancano più di tre mesi all'arrivo di Dunkirk nei cinema italiani, il 31 agosto,. Dalla fantasia, passando per la fantascienza fino al film storico, il regista inglese dopo i tre film su Batman e Interstellar ha deciso di dedicarsi a un film basato su fatti realmente accaduti.La storia racconta la cosiddetta Battaglia di Francia che si svolse tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1940. Nel film viene narrata l'eroica impresa dell'Operazione Dynamo, meglio conosciuta come "Miracolo di Dunkerque". Una impressionante operazione di evacuazione navale su larga scala delle forze Alleate effettuata anche con pescherecci e navi da turismo, insieme a mercantili dell'esercito e della marina reale. Migliaia di soldati belgi, francesi e britannici, rimasti bloccati sulle spiagge di Dunkerque a causa dell'innarestabile avanzata dell'esercito tedesco vennoro portati in salvo.Dunkirk vanta un cast eccezionale con Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh e Cillian Murphy.