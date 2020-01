Salvini contro Fedez e Volo: fanno i soldi, io combatto la mafia

Milano, 24 gen. (askanews) - Fedez non perde occasione per dire la sua e fare polemica, questa volta il rapper ha preso posizione contro il leader della Lega Matteo Salvini. L'ex Ministro dell'interno durante la trasmissione televisiva Dritto e Rovescio lo ha definito milionario di sinistra e poi ha attaccato: "Mentre Fabio Volo e Fedez facevano i soldi scrivendo libri e canzoni, io combattevo la mafia a colpi di ruspa!"Pronta e indispettita la replica con un tweet contro Salvini: "Sai qual è la differenza? Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papete ed eri il Ministro dell'interno. That's it"Il botta e risposta ha scatenato i fan di Fedez da un lato e i sostenitori di Salvini dall'altro con un infinito scambio di messaggi, fino alla prossima provocazione di entrambi.