Sam Elliott lascia il segno a Hollywood, con lui c'è Lady Gaga

Roma, (askanews) - Sam Elliott ha lasciato le sue impronte di mani e piedi, oltre alla firma, davanti al Chinese Theatre di Holywood Boulevard, a Los Angeles. Alla cerimonia per l'attore 74enne hanno preso parte anche Bradley Cooper e Lady Gaga che hanno recitato con lui nel film "A Star is Born" e lo hanno abbracciato affettuosamente.Il prestigioso riconoscimento per Elliott è arrivato subito dopo la premiazione dei Golden Globe in cui il film di Cooper si è dovuto accontentare di un premio minore, quello per la miglior canzone, nonostante fosse tra i favoriti con molte nomination. Sam Elliott è stato uno dei caratteristi più famosi del genere western e ha recitato in molte serie tv, da "Missione Impossibile" a "The Ranch".