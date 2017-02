Sanremo, a Maldestro va il Premio Assomusica

Sanremo (askanews) - E' andato a Maldestro il Premio Assomusica 2017. Il prestigioso riconoscimento che premia l'originalità e la capacità di saper emozionare dal vivo delle nuove proposte è stato assegnato dall'Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli Musicali dal Vivo, per l'esibizione di Maldestro sul palco di Sanremo con il brano "Canzone per Federica". "E un motivo di vanto perché sono arrivato a Sanremo da indipendente lavorando duro e dopo aver fatto tantissimi concerti".La consegna è avvenuta nella Sala Stampa dell'Ariston, il presidente di Assomusica Vincenzo Spera ha spiegato il senso di questo riconoscimento."E' un premio che sta avendo una sua longevità e un suo potere scaramantico, nel senso che quasi tutti i nostri premiati hanno quasi sempre avuto un seguito nella loro carriera soprattutto dal vivo. Il premio viene dato all'artista o gruppo emergente a Sanremo che in qualche modo testimonia una sua capacità di stare sul palco e quindi della propria valenza live oltre che televisiva".