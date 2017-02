Sanremo, a Rita Pavone riceverà il Premio alla Carriera

Sanremo (askanews) - Rita Pavone, non solo giudice. La cantante salirà sul palco dell'Ariston anche in veste di ospite in occasione della finale del Festival di Sanremo, perchè le verrà consegnato il Premio alla Carriera, per i suoi 55 anni di storia nella musica italiana. Rita parla del suo rapporto col festival."E' bellissimo, perchè io considero il Sanremo la casa della musica, anche se non sono una cliente e non sono una abitué. L'ho fatto tre volte e due mi hanno sbattuto fuori subito, una sono rimasta ma ero incinta ed ero più interessata a quello. Comunque trovo che Sanremo sia l'ultima roccaforte della musica italiana, bisogna sostenerlo e portarlo avanti e deve diventare come i Grammy americani in Italia".