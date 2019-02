Sanremo, Anna Tatangelo soddisfatta di "Le nostre anime di notte"

Sanremo, 4 feb. (askanews) - Con "Le nostre anime di notte" Anna Tatangelo a Sanremo ha scelto di raccontare la storia di una coppia che dopo tante incomprensioni e frasi non dette, per la prima volta si rivela completamente al buio della notte, e tutto diventa improvvisamente più chiaro."Le nostre anime di notte è una canzone che parla d'amore e sono felice perché sta arrivando tanto al pubblico, come vedo da social, via email e da tutte le persone che si stanno facendo sentire e che mi dicono che è una canzone che appartiene anche alla loro vita".Veterana del palco dell'Ariston dove ha debuttato e vinto a 15 anni, dopo il festival ha in programma molti live."Partirà una tournée, si inizia con sei eventi in giro per tutta l'Italia, dal 2 aprile a Roma, ma basta andare sul sito per vedere tutte le date e poi da lì un tour estivo. In giro con l'album "La fortuna sia con me".