Sanremo, ascolti in calo ma Baglioni soddisfatto: era un rodaggio

Sanremo, 6 feb. (askanews) - "Vi prometto che la serata durerà 1 ora e mezza, due ore di più...". Claudio Baglioni fa ironia sulla lunghezza del Festival di Sanremo in attesa della seconda serata, dopo un esordio finito oltre l'una di notte. Esordio con ascolti in calo. Il 49.5% contro il 52,1 dell'anno scorso: non così bassi da fare montare la polemica ma abbastanza per scatenare la difesa da parte di Baglioni il giorno dopo."L'obiettivo del popolar-nazionale è mantenuto e raggiunto al di là dei numeri interessantissimi, la sensazione è che nell'insieme il progetto abbia avuto un buon battesimo", ha aggiunto."Siamo soddisfatti, come sempre c'è più da 0 a 1 che da 1 a 100, l'avvio di qualsiasi impresa ha bisogno poi di qualche rodaggio però siamo complessivamente contenti".Fra i momenti più apprezzati dal pubblico l'esibizione di Andrea Bocelli insieme al figlio Matteo e il duetto sulle note di "Come saprei" fra Baglioni e Giorgia. Nella seconda serata meno canzoni in gara e più ospiti.