Sanremo, Braschi: canto l'immigrazione, la mia risposta a Salvini

Roma, (askanews) - Tanta emozione, ma la voglia di portare la propria musica sul palco dell' Ariston è molta. Braschi, in gara al Festival di Sanremo tra le nuove proposte, si presenta a poche ore dalla sua esibizione."Mi aspetto di avere una spinta e una propulsione che mi possa dare coraggio per i prossimi mesi e prossimi anni. Spero di uscirne fortificato, anche se è strano solo dirlo perché solo parlarne qui e pensare a stasera mi dà un senso di svenimento".Il brano di Braschi, "Nel mare non ci sono coccodrilli", affronta il tema dell'immigrazione. Tema che ha sollevato le critiche di Matteo Salvini. Il giovane artista risponde così: "Spero e credo che la mia canzone possa rispondere da sola. La risposta è nel testo".E sul tema dell'immigrazione dice: "E' un tema che oltre a essere attuale è fondamentale e deve essere trattato. Sono impaurito dalla retorica e ho cercato di trattarlo nel modo meno retorico possibile, per questo ho fatto un testo fresco. Spero che il risultato possa arrivare ai cuori delle persone".