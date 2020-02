Sanremo, Bugo: Morgan mi ha insultato, chiedo scusa ad Amadeus

Sanremo, 8 feb. (askanews) - "Morgan ha cominciato a insultarmi: figlio di ..., che ca..o vuoi, sei uno sfigato...": così Bugo racconta la sua versione di quanto accaduto sul palco del Festival di Sanremo durante l'esibizione con Morrgan nel corso della penultima serata della manifestazione prima di abbandonare il palco."il progetto funzionava bene insieme: Bugo-Morgan. Per me era la cosa più bella del mondo. Per me Morgan non è una merda, è un figo. Sono combattutto, per me è difficile gestire emotivamente questa cosa", ha conitnuato nella conferenza stampa a Sanremo.Poi Bugo ha chiesto pubblicamente scusa ad Amadeus e alla Rai.