Sanremo, Carlo Conti canta "Una donna per amico" a Maria

Roma, (askanews) - I due presentatori del Festival hanno improvvisato il classico di Lucio Battisti "Una donna per amico" ai microfoni della Karaoke Rock Bike.Mentre Conti ha dato libero sfoggio delle proprie doti canore, rivolgendosi con affetto alla collega: "Io ho trovato una donna per amico", De Filippi si è dimostrata più reticente, accennando le liriche del brano solamente in versione "parlata", nonostante gli sforzi dell inviato Dejan, che ha invitato i due conduttori del Festival di Sanremo ad intrattenersi alla Karaoke Rock Bike a margine dell odierna conferenza stampa nella sala "Lucio Dalla".