Sanremo, comincia il Festival: spazio a musica dopo le polemiche

Sanremo, 4 feb. (askanews) - A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo le polemiche lasciano il posto alla musica, anche se in conferenza stampa Amadeus ha voluto precisare che il suo sarà un festival all'insegna delle donne."Si è parlato molto della presenza femminile. Ho avuto fin da subito, da ottobre, il desiderio, per i 70 anni di questo Festival, di avere una presenza femminile di altissimo valore, in tutti i settori.A catalizzare l'attenzione è soprattutto la dichiarazione di Rula Jebreal che ha annunciato il tema del suo intervento. "Vorrei parlare di una emergenza nazionale e internazionale. Mentre vi parlo ci sono tante donne, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, che vengono messe in prigione soltanto per aver chiesto diritto di voto e diritto alla guida. Come in Arabia Saudita. Questo è un tema apartitico, è un tema culturale, è un tema importante".Anche il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha spiegato che affrontare il tema della violenza sulle donne è un dovere per il servizio pubblico per fare riflettere. "È un tema che supera qualsiasi categoria perchè è un tema civile che ammette poi tutte le sfumature della nostra libertà e della nostra dignità".Determinata e frizzante Diletta Leotta ha usato un paragone calcistico per spiegare come sarà la sua presenza sul palco dell'Ariston. "Sono pronta, carica, non vedo l'ora di scendere in campo con il mio mister. Di solito sono a bordo campo, ora posso essere protagonista di una bella partita che posso giocare al fianco di una donna come Rula, che ho avuto l'onore di conoscere, non vedo l'ora che ci sia il fischio d'inizio".