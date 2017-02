Sanremo, Conti: con Maria feeling perfetto, niente "Conti 4"

Sanremo (askanews) - "Il feeling con Maria De Filippi è perfetto, non ci sarà un Conti quarto anche perché condurrà la direzione artistica dei festeggiamenti per il 60esimo anniversario dello Zecchino d'Oro. Carlo Conti, conduttore della 67esima edizione del Festival di Sanremo, in un'intervista ad askanews, parla della sua compagna sul palco dell'Ariston e della kermesse."Fantastico, ho trovato una grandissima professionista e una grandissima donna, e una grandissima amica, perchè lei è come una compagna di classe come una sorella, siamo molto in sintonia, molto uguali".Forte di ottimi ascolti Conti, ha ancora tante novità in arrivo. "Sono molto contento, è stata un'altra bella serata, buona musica, belle cover di autori importanti della musica italiana. Stasera entriamo nel vivo della gara, con quattro big che saranno eliminati, è lo sprint verso la finale di domani sera, e poi tanti ospiti e la proclamazione del vincitore delle nuove proposte".Sul suo futuro al festival ma non solo, Conti chiarisce: "Conti 4 no! Per ora no, ci sarà forse se mi vorranno tra qualche anno, ma sicuramente non il prossimo anno. Mi hanno chiesto di dare una mano a realizzare i festeggiamenti per i 60 anni dello Zecchino d'oro, ho detto sì. Dopo Sanremo è una bella esperienza, è bello tornare bambini".