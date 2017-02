Sanremo, Conti: Di questo Sanremo porto con me rapporto con Maria

Sanremo (askanews) - Con la serata di oggi si conclude l'esperienza di Carlo Conti al Festival di Sanremo. "Il momento più bello sarà sicuramente quello della proclamazione - commenta - Perché c'è curiosità come per tutti e voglia di sapere chi ha vinto. Personalmente mi sono divertito molto. Mi è piaciuta molto la battuta che ho fatto a Totti sulla mia Forentina che è stata così affettuosa non giocando a Roma per guardare il festival. Ripensandoci ridevo da solo. Poi è stato fantastico il rapporto con Maria. Al di là della professinista ho trovato una grande amica, una compagna di classe, una sorella".