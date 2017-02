Sanremo, Conti: "Festival rottamazione? No, questione di gusti"

Sanremo (askanews) - Nonostante l'eliminazione di grossi calibri come Al Bano e Ron , ma anche Giusy Ferreri non è stato il Festival della rottamazione secondo Carlo Conti: "Non credo sia stato così - dice Conti - La sera prima erano state eliminate le due coppie, credo semplicemente un gusto di sapori che non hanno emozionato o hanno emozionato di più. Credo che il meccanismo di voto, che ha funzionato negli anni passati sia valido. Quando si arriva a quasi il 50% di share, si prende tutta la popolazione e i voti vanno di conseguenza. Staremo a vedere".