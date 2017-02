Sanremo, Conti: "Il video di Gigi D'Alessio? Solo goliardia"

Sanremo (askanews) - L'eliminazione di Gigi D'Alessio dal Festival di Sanremo e poi il video su facebook che diventa virale e scatena polemiche. Il conduttore di Sanremo Carlo Conti però difende Gigi. "Non è il primo, c'era un altro che l'aveva messo, sai chi?" ironizza. "E' goliardico, è da giorni che ci facciamo questo scherzo, a Sanremo, forse ancora prima, stavo per fargliela al direttore di Sorrisi, ci abbiamo scherzato molto, non vuol dire che non ci sia rimasto male. Ma io ci ho visto molta goliardia in questo. Sarà che sono fiorentino e non prendo nulla sul serio, ma anche lui che è napoletano ha la stessa visione. E' un percorso che arriva da lontano, da questo gioco, tra noi un po meno giovani".