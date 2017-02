Sanremo (askanews) - Con la serata di sabato si conclude l'esperienza di Carlo Conti al Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico scherza sul suo futuro."Miss Italia? Non partecipo, sarebbe fuori luogo. Sapete che è una manifestazione a cui sono molto legato. Non lo so. Se dovesse tornare sarebbe una bella idea. Chissà" ha detto Conti in conferenza stampa.