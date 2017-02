Sanremo, Cortellesi e Albanese: Canteremo insieme brano d'amore

Sanremo (askanews) - Paola Cortellesi e Antonio Albanese saranno sul palco dell'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo e si esibiranno con una canzone divertente e ironica sul tema dell'amore dal titolo "Un mondo di pavole"."E' un brano d'amore, è una parabola ascendente e discendente dell'amore - dice Cortellesi -. Dura 2 minuti e 22 perché amiamo la sintesi, dedicata interamente al tema dell'amore visto che a Sanremo non si può non cantare una canzone d'amore, visto che il Festival è il tempio dell'amore. Il nostro film "Mamma e Papà" parla di amore, ma anche della fine, visto che inizia con un divorzio. Antonio Albanese è il mio compagno di viaggio, la mia spalla e il mio sostenitore per le scale dell'Ariston"."Il brano prende in prestito alcune frasi celebri - prosegue Cortellesi - è un omaggio alle grandi canzoni del Festival".