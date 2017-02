Sanremo, (askanews) - "Non penso esista un pubblico di Carlo e uno di Maria, penso che esista un pubblico che guarda Sanremo. Sanremo non ha bisogno della De Filippi, i dati di Sanremo non hanno bisogno di me". Così Maria De Filippi, conduttrice insieme a Carlo Conti, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della 67esima edizione del Festival di Sanremo.