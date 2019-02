Sanremo, Ex-Otago: un abbraccio perché c'è bisogno di accogliere

Sanremo, 8 feb. (askanews) - "È solo una canzone, abbracciami per favore", recita il testo della canzone che gli Ex-Otago hanno portato a Sanremo. Un messaggio chiaro dice il cantante Maurizio Carucci."L'abbraccio è un gesto che gli essere umani si sono inventati ed è particolarmente azzeccato in questo momento storico in cui c'è bisogno di unire e di accogliere".Per gli Ex-Otago è la prima volta a Sanremo, una emozione che racconta Francesco Bacci. "Ci piace moltissimo, è veramente una figata. Un bello spaccato dell'Italia che esiste".