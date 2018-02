Sanremo, fan sfidano freddo fuori da Ariston per vedere artisti

Milano, (askanews) - Sfidano il vento freddo pungente di una giornata invernale gli appassionati del Festival di Sanremo che, come ogni anno, stazionano davanti al Teatro Ariston per aspettare artisti, conduttori e vip protagonisti della kermesse della Rai. Per la verità non sono molti i coraggiosi che stazionano dietro le transenne la mattina della prima, la sera di martedì prende il via la 68esima edizione, all'indomani del red carpet che ha visto sfilare i cantanti in gara nonostante qualche goccia di pioggia. I fan sono di tutte le età, c'è chi viene da lontano e chi invece è curioso anche se a Sanremo è di casa, le preferenze sono diverse ma Claudio Baglioni direttore artistico mette d'accordo un po' tutti. Questa signora arriva da Pescara."Io ho tutti i cugini qui a Sanremo e ci vengo ogni anno, e venire con l'atmosfera del festival è qualcosa di bello. Io sono venuta soprattutto perché Alessandro Preziosi farà il duetto con Ornella Vanoni e io sono una sua cara amica, ci ha fatto diversi concerti e spettacoli teatrali a Pescara per raccogliere fondi per l'ospedale è una persona meravigliosa. Ermal Meta è fantastico e anche io chitarrista che canta e suona con la Vanoni è fantastico"."Mi piace la conduzione di Baglioni Hunziker Favino e anche i cantanti che sono stati selezionati. Mi piacciono in particolare Ermal Meta e Fabrizio Moro penso che abbiano un'ottima chance di vincere"."Siamo qui perché ci abitiamo, abbiamo visto un soggetto interessante e ci siamo fermati ad osservare. Il festival lo seguiamo ma non siamo così appassionati. Credo che negli ultimi anni di interessante ci sia stato poco, comunque quest'anno punto su Mudimbi diciamo. E anche io"."Vorrei vedere qualcuno, ieri ne ho beccati tanti, Fabrizio Moro Ron, spero di incontrare di nuovo qualcuno poi stasera vado a casa in Piemonte ritorno. Io vengo quasi tutti gli anni, giro, oggi c'è un'aria un po' freddina ma vengo volentieri mi piace. Ci sono i The Kolors che sono bravissimi, mi piace vedere la Vanoni, ma in realtà mi piacciono un po' tutti. Baglioni poi è l'amore della vita".