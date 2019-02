Sanremo, Federica Carta e Shade: solo amici, ma feeling speciale

Roma, 8 feb. (askanews) - Un brano che parla ancora d'amore ma in modo più maturo.Dopo la collaborazione per "Irraggiungibile", Federica Carta e Shade hanno portato a Sanremo "Senza farlo apposta"."E' un brano d'amore ma un amore un po' diverso. Un amore non corrisposto, già raccontato in 'Irraggiungibile' ma forse in modo più adolescenziale e scanzonato, qui c'è più maturità e consapevolezza, voglia di farsi del male, sapendolo, sperando che questo male porti però a star bene un giorno".Un brano autobiografico racconta Shade, ma in cui anche Federica si ritrova molto. I due però smentiscono gossip e voci su una loro relazione. "Siamo solo amici, ci spiace deludere, ci vogliamo tanto bene, i nostri fan vedono che c'è un bel rapporto tra noi e ne siamo contenti da un lato, dall'altro però ci spiace, perché stiamo andando bene con la canzone, quindi ragazzi parliamo di musica no?".Un legame che continua dalla prima collaborazione. "Conoscendoci tanto e volendoci così bene sul palco c'è questo feeling speciale". "Tra noi non ci sono peli sulla lingua e cose non dette ed è bello, specialmente al giorno d'oggi in cui tanti featuring nascono a tavolino con le case discografiche, il nostro invece è nato nel modo più spontaneo possibile".Il duetto a Sanremo con un'icona come Cristina D'Avena. Federica Carta e Shade impazzano sui social, per molti sono tra i favoriti alla vittoria. Ma loro restano con i piedi per terra. "A prescindere dalla classifica siamo già felici di girare per Sanremo e vedere tanti che sanno la nostra canzone, questo è già il nostro premio".