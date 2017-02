Sanremo, Gigi D'Alessio: Anna e i miei figli fanno il tifo per me

Roma, (askanews) - C'è un tifo speciale per Gigi D'Alessio sul palco dell'Ariston per il 67esimo Festival di Sanremo: è quello di Anna Tatangelo e dei figli del cantante napoletano. Come ci confessa in questa intervista."Mi ha fatto i complimenti, tutti a fare il tifo per il papà".D'Alessio si è esibito nella seconda serata, con il brano "La prima stella":"E' andata benissimo. Sono contento, felicissimo perché ho portato un pezzo importante della mia vita; ho portato mia mamma sul palco più importante della canzone italiana. Io credo che tutti abbiamo una stella che ci guida, e per me è un grande onore e lusso poter stare sul palco dell'Ariston".Nella serata delle cover, l'artista napoletano riporterà Dorelli e Don Backy sul palco dell'Ariston."Stasera mi divertirò tantissimo, sarà come stare a Gardaland. Farò una rivisitazione de 'L'immensità', canzone scritta da Don Backy e Mogol, ma in tempo dispari, in cinque quarti. Ci sarà tanta adrenalina".