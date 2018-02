Sanremo, Hunziker: in tv donne sono pari a uomini, in Italia no

Sanremo (askanews) - In televisione le donne sonouguali agli uomini secondo Michelle Hunziker. "Le donne sono benrappresentate, più adesso di venti anni fa, quando ho iniziato era difficile essereparlante, ironica e non spogliata, corrispondere al cliché eranotutti abituati alla bella ragazza, oggi molte conducono econtano. Nel nostro caso c'è stata grande emancipazione e non èil quadro del Paese, nel resto non c'è ancora parità, neanche inParlamento ma ci arriveremo. Uomini e donne nel nostro mestieresono pari veramente" ha detto Michelle Hunziker alla conferenza stampa quotidiana del Festival di Sanremo.