Sanremo, Il Volo: siamo tornati al Festival con spirito diverso

Roma, 8 feb. (askanews) - Il Volo, festeggia in grande dal palco di Sanremo, che li ha visti nascere, un anniversario speciale."Siamo davvero emozionati di tornare al Festival di Sanremo, quest'anno torniamo con uno spirito diverso, per festeggiare i nostri 10 anni di carriera".Al Festival hanno portato il nuovo brano "Musica che resta" di cui è uscito anche il video, brano che anticipa l'album "Musica" in uscita il 22 febbraio in tutto il mondo e un tour mondiale. "Siamo davvero affezionati a questo brano segue un po' la scia di 'Grande amore', con suoni più contemporanei, ma ci teniamo a dire che in questa canzone c'è la firma della mitica Gianna Nannini".I tre tenori sono da molti visti tra i possibili favoriti alla vittoria, loro non commentano ma sarebbero felici di tornare all'Eurovision a Tel Aviv, a maggio."L'Eurovision? Per noi è stato molto importante nel 2015, è una grande piattaforma mediatica. Se ci sarà l'occasione anche quest'anno, perché no. E' una bellissima esperienza"."Ci teniamo davvero tanto perché lo spirito e l'affetto che si ha per la propria bandiera quando si è all'Eurovision credo sia un'emozione unica. Se dovesse capitare di nuovo di ritornare all'Eurovision lo farei con tanto piacere".