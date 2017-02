Sanremo, in città non solo festival: gli eventi collaterali

Sanremo (askanews) - Sanremo, più che mai la "Città della Musica", la perla della riviera si accende di tanti eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana, come racconta Massimo Bonelli di iCompany."La città di Sanremo durante il Festival offre intrattenimento a tutte le persone che vengono qui, e sono tante. Il Comune organizza una serie di postazioni di intrattenimento, spettacoli, eventi, mostre, concerti, installazioni".Tante iniziative culturali realizzate in ben 10 diversi luoghi sparsi per la città."Ce ne sono tantissimi: per la musica il grande palco di Piazza Colombo, poi l'Acoustic Stage, a Piazza Bresca cuore della movida cittadina il Visual stage, delle mostre al Club Tenco per il cinquantesimo anniversario delle scomparsa, e quella dedicata a Claudio Villa a Santa Tecla nel trentesimo anniversario della scomparsa eccetera. Tante belle iniziative, la città presenta il marchio Sanremo Città della Musica, sotto cui si muove questa iniziativa".Tanti eventi tutti da scoprire tra una canzone e l'altra.