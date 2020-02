Sanremo, Irene Grandi: Vasco mi ha detto sei una bomba!

Roma, 5 feb. (askanews) - È stata una grande emozione per Irene Grandi aprire tra i big il 70esimo Festival di Sanremo con il brano "Finalmente io", scritto da Vasco Rossi, un suo regalo lo ha definito la cantante."Sono stata fiera, è stata una bellissima scelta nei miei riguardi.... è stata una dimostrazione di fiducia da parte degli addetti ai lavori, di Amadeus, di tutto il team, quindi sono stata davvero contenta".Un brano che rappresenta un po' un bilancio sulla sua vita. "Mi definisco senza dubbio una persona che ama condividere e collaborare, vivere insieme agli altri e godersi la presenza anche di altre persone ma devo dire che con questo titolo 'Finalmente io' ho anche voglia di far vedere proprio chi sono io".Vasco ha apprezzato l'esibizione di Irene all'Ariston. "Lo abbiamo sentito, ci ha scritto e fatto messaggini vocali: una bomba, Ire sei fantastica, sei bravissima mi ha detto, insomma mi sostiene alla grande, mi ha fatto anche l'in bocca al lupo social da Los Angeles, insomma come dire, il top".La sua canzone ha ricevuto ottimi consensi e a chi le ha chiesto se sogna il podio, Irene Grandi ha risposto: "A me piacerebbe, perché no".