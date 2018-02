Sanremo, la canzone di Meta e Moro resta in gara

Sanremo (askanews) - La canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" resta in gara al Festival di Sanremo perché rispetta i requisiti di novità previsti dal regolamento del Festival di Sanremo. Lo ha comunicato la Rai in conferenza stampa al Teatro Ariston leggendo una nota dell'ufficio legale."A seguito delle valutazione tecniche effettuate la Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro in quanto conforme a requisiti di novità previsto dal regolamento dal 2013 dove è considerata nuova la canzone che nella composizione, nella sola parte musicale o nel solo testo letterario non sia già stata pubblicata o fruita dal pubblico o eseguita dal vivo. Il regolamento consente l'uso canzoni già edite nei limiti di un terzo" c'è scritto nella nota dell'ufficio legale. La canzone presenta "stralci del brano 'Silenzio' in misura inferiore al terzo della durata complessiva, una circostanza pubblicamente già nota e che non inficia la novità della canzone in gara".La Rai ha citato il risultato di un'analisi tecnica eseguita "Sebbene i ritornelli delle due canzoni siano sovrapponibili i brani hanno stesure, durata, testi e melodie diverse. Nel brano la somma di stralci usati non supera il minuto e tre secondi su tre minuti e 24 totali, quindi meno di un terzo" c'è una analogia musicale e testuale ma "non sono la stessa canzone, perciò è nuova e resta in gara".