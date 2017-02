Sanremo, Lele vincitore delle nuove proposte

Sanremo (askanews) - E' Lele, vent'anni, di Pomigliano D'Arco, arrivato direttamente da Amici sul palco dell'Ariston, il vincitore delle nuove proposte alla 67esima edizione del Festival di Sanremo."Sembra tutto surreale, è bellissimo. Sono riuscito a prendere sonno veramente tardi, guardavo la televisione e guardavo il leoncino. Come ho detto sul palco dedico questa vittoria ai miei genitori. Il primo pensiero è stato per loro, poi a tutti i miei insegnanti di musica". Una dedica ad Elodie? "Quella la teniamo per noi". Così Lele, vincitori di Sanremo giovani, commenta a caldo la vittoria sul palco dell'Ariston tra le nuove proposte.Venerdì è uscito il disco "Costruire 2.0", 12 brani inediti scritti e co-scritti da Lele, testo e musica.