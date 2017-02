Sanremo, Mannoia: Io favorita? Non so ma le mie canzoni restano

Sanremo, (askanews) - "Sono così contenta di aver preso questa decisione, di essermi rimessa in gioco, sempre con umiltà, senza pensare a cosa asarebbe successo. Anzi quando ho sentito questa pressione addosso, già mi davano per vincente prima ancora di sentire la canzone, poi però quando la stampa ha continuato col pronostico anche dopo aver sentito la canzone, allora lì sono stata contenta. Poi quello che succederà non lo so. Non sono mai venuta al Festival con l'intento di vincere, però ho anche la presunzione di pensare che anzhe senza aver mai vinto le canzoni sono rimaste, tutte. Spero che succeda la stessa cosa con questa a prescindere da quello che succederà". Così Fiorella Mannoia fra i 22 big in gara a Sanremo in conferenza stampa al teatro Ariston.