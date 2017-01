Sanremo, Paolo Belli: tanti amici ma tifo per Turci e Mannoia

Roma, (askanews) - Al Festival di Sanremo ci sono "tanti amici" ma Paolo Belli tifa per Paola Turci e Fiorella Mannoia. Alla vigilia della kermesse musicale, l'artista, impegnato nel tour teatrale "Pur di fare musica", in scena anche a Roma, al Teatro Greco, dal primo al 5 febbraio 2017, dice:"Sanremo è un vetrina che ogni volta che lo guardo mi immedesimo nelle persone e negli artisti e capisco la loro grande difficoltà - ha spiegato - io sono stato eliminato al primo turno, ma il mio brano è stato quello che dopo ha avuto più successo; un'altra volta ero il favorito e sono stato eliminato al primo turno. È molto contrastante. I miei favoriti sono Paola Turci e Fiorella Mannoia. Paola perché è un'amica e la stimo tantissimo come artista, Fiorella perché se lo merita. Ma ho tanti amici, ma mi auguro che la Turci e la Mannoia possano avere tanto successo, al di là della vittoria o meno perché mi rispecchio in loro. Perché le scelte che uno fa alla fine ripagano. Da tanti anni lavoriamo nel mondo dell'arte senza mai guardare i canoni di ciò che ti detta lo star system. A me piace molto sapere che Paola e Fiorella siano ancora là che lavorano e se lo meritano per la credibilità e l'umiltà del loro percorso".