Sanremo, premio per i 50 anni di musica a Vittorio De Scalzi

Sanremo (askanews) - Premio per i 50 anni di carriera a Vittorio De Scalzi, musicista dalla doppia anima, ribelle e contestatrice che negli anni Sessanta lo ha portato a fondare la band dei New Trolls. Il riconoscimento è stato consegnato al Casinò di Sanremo, durante il Gran Galà organizzato dalla Regione Liguria alla vigilia del Festival della canzone che apre i battenti martedì 7 febbraio."Il premio alla carriera me l'aspettavo, ma credevo che fosse per i 25 anni, invece che per i 50 - dice scherzando guardandomi indietro ci stava. Mi fa piacere soprattutto per aver lasciato un segno e qualcosa di me che rimarrà".A Sanremo De Scalzi sarà anche ospite della seconda serata della manifestazione "Guardami Oltre" - Sanremo per il Sociale, rassegna di presentazione di progetti artistico-sociali a cura di Patrizia del Vasco e Gino Aveta, interpretando dal vivo alcuni dei suoi brani storici."Sono un appassionato del Festival di Sanremo, sento le canzoni e mi carico moltissimo".Per festeggiare i 50 anni di carriera, De Scalzi sta preparando una grande festa:"Il 15 maggio al Teatro San Carlo di Napoli un grande concerto per festeggiare i miei 50 anni dove cercherò di invitare tutti i miei amici di 50 anni di vita musicale".