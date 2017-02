Sanremo, Zucchero super ospite della finale all'Ariston

Sanremo (askanews) - Da perdente a star della serata. Zucchero torna a Sanremo da vincente. L'ultima volta che aveva cantato sul Palco dell'Ariston era il 1986 e arrivò penultimo, con "Canzone triste". Ora è l'ospite d'onore della serata conclusiva del 67esimo Festival della canzone. L'artista - che si appresta a vivere 21 date all'Arena di Verona , però esclude, una sua partecipazione a prossimi Festival."Io in gara perdo di sicuro, con Vasco siamo amici dall'inizio abbiamo avuto anche una ragazza insieme, nello stesso periodo, e anche lui evita i baracconi e le gare perchè perdiamo. Noi se veniamo qua richiamo di perdere. Sono meccanismi diversi, il Festival di Sanremo è una bestia completamente a sé, non ha nulla a che fare con il music business. E' lo specchio dell'Italia che purtroppo ora non va bene ma modificato per dare fiducia e speranza con le canzoni sull'amore. Io e Vasco, se veniamo con una canzone come Partigiano reggiano ci danno degli schiaffi, non lo so".