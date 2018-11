"Santiago Italia", Moretti tra il Cile di ieri e l'Italia di oggi

Roma (askanews) - Nanni Moretti porta al cinema dal 6 dicembre "Santiago, Italia", il documentario con cui, partendo dal racconto del salvataggio di centinaia di dissidenti cileni da parte dell'Ambasciata italiana dopo il colpo di stato di Pinochet, arriva a parlare dell'Italia di oggi. Alternando filmati dell'epoca e interviste ad ex attivisti, il regista ricostruisce gli anni dell'entusiasmo per l'Unidad popolar dopo l'elezione di Salvador Allende, che terminò all'improvviso l'11 settembre del 1973 con il colpo di Stato.I testimoni intervistati da Moretti raccontano le retate, gli arresti, le torture, l'uccisione dei dirigenti comunisti nei mesi successivi e ricordano i giorni in cui trovarono rifugio in quell'ambasciata grazie a due giovani diplomatici italiani. Arrivarono nel nostro Paese come richiedenti asilo, furono accolti con grandi manifestazioni di sostegno, e a tutti fu offerto un lavoro regolare. Molti di loro vivono ancora qui, in un'Italia che però è molto cambiata.