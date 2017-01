Scorsese accolto come una star a Tokyo per la prima di "Silence"

Roma, (askanews) - Accoglienza da star a Tokyo per il regista Martin Scorsese, volato qui per presentare il suo ultimo film, "Silence", uscito nelle sale italiane lo scorso 12 gennaio.Un film molto atteso in Giappone, perché è basato sull'omonimo romanzo dello scrittore giapponese Shusaku Endo del 1966 e racconta la storia di due missionari gesuiti del 17esimo secolo che intraprendono un viaggio ricco di insidie alla ricerca del proprio mentore, ma restano vittime delle persecuzioni dello shogunato verso i convertiti al cristianesimo.Il regista ha sfilato sul red carpet insieme a famosi attori e registi giapponesi: "Portare il film qui in Giappone è come l'apice di un sogno che inseguo da 30 anni - ha detto il regista, ricordando che ha in mente questo progetto da moltissimo tempo - non ho davvero parole".Nel cast del film, oltre ad Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson, ci sono diversi giapponesi, tra cui Shinya Tsukamoto: "Ero già un grandissimo fan di Martin Scorsese, ero emozionanto di vederlo dirigere dal vivo. E' incredibile, ascolta tutti, non dice mai di no, prende in considerazione tutti i suggerimenti per rendere il film migliore. E' impressionante".