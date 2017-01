Sergio Sylvestre: ho vinto "Amici" ma Sanremo è un'altra cosa

Milano (askanews) - La vittoria ad "Amici" lo ha fatto conoscere al grande pubblico, ora Sergio Sylvestre si mette in gioco al Festival di Sanremo con una canzone scritta con Giorgia, una delle sue artiste preferite, che si intitola "Con te" e anticipa il primo album solista che porta il suo nome, in uscita il 10 febbraio. Proprio grazie al talent il cantante ha un grande seguito, soprattutto tra i giovani, ma non si sente un favorito per la vittoria. "Ho un seguito che mi porta bene ma sto iniziando un'altra cosa, così fantastica che non si sa come andrà: provo a dare il massimo. Il pezzo parla di una storia d'amore che è finita: lui vede lei con un altro e capisce dove ha sbagliato e da lì va all'inferno, soffre tanto" ha detto il cantante.All'Ariston Sergio ritrova Maria De Filippi. "Mi dà serenità e grinta ma io sono una persona molto ansiosa, anche se ci fosse stata mia mamma a tenermi la mano sul palco sono così nervoso che non penso avrebbe funzionato. Lei mi dà la carica ma Sanremo è così".Nel suo primo album Sergio Sylvestre, nato a Los Angeles e in Italia da 5 anni, canta soprattutto in inglese, la sua lingua d'origine, ma non ha preferenze rispetto all'italiano. "Voglio che a chi mi ascolta, che sia italiano o inglese, la canzone trasmetta qualcosa".Nella serata delle cover duetterà con i Soul System, vincitori di un altro talent show, "X factor": canteranno "La pelle nera".