Sesso e doppio, "L'amant double" di Francois Ozon accende Cannes

Roma, (askanews) - Presentato a Cannes uno dei titoli più attesi, "L'amant double" di Francois Ozon, film in concorso con Jacqueline Bisset, Marine Vacth e Jérémie Renier.Un thriller scandaloso, una storia che parla di erotismo e dualismo, su una donna fragile che si innamora dello psicoterapeuta da cui è in cura. Quando vanno a vivere insieme lei scopre che lui gli ha tenuto nascosta parte della sua identità, forse un gemello.Un film ispirato al romanzo "Lives of Twins" di Rosamond Smith, spiega il regista: "Mi sono divertito leggendolo, ho amato l'intrigo, una donna con due uomini, ho pensato che poteva darmi l'occasione di giocare sulla sessualità e di fare una cosa completamente nuova rispetto a prima, soprattutto rispetto al mio ultimo film 'Frantz', molto più classico".Ozon è un regista che ama sperimentare, e le sue attrici lo adorano. Anche Marine Vacht, già diretta in "Giovane e bella", che si è sentita sempre a suo agio anche nelle scene più hot. "Le scene di sesso o d'amore sono come delle coreografie - ha raccontato - le prepariamo prima, sappiamo in anticipo come muoverci, quindi assomigliano più a un lavoro di stunt che ad altro. Le mettiamo in pratica e spesso ridiamo molto, quindi tra il risultato che vedete al cinema e quello che facciamo noi c'è davvero un abisso".