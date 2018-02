Show Fiorello in sala stampa, fa sentire messaggio Pausini afona

Sanremo (askanews) - Show di Rosario Fiorello in sala stampa al Teatro Ariston di Sanremo, dove è uno degli ospiti della prima serata. Approfittando dell'assenza di Laura Pausini, che avrebbe dovuto esibirsi martedì ma ha dovuto rimandare a sabato a causa di una laringite, il comico ha scherzato con i giornalisti presenti, dato che qualcuno ha insinuato che l'assenza della cantante sia proprio dovuta alla concomitanza con la sua presenza all'Ariston. Fiorello ha dunque fatto sentire due messaggi audio, uno del medico e uno della cantante, con evidente calo di voce. "Io le ho detto Laura vogliamo fare una cosa insieme, volevo organizzare perché ho detto visto che balliamo ormai balliamo, visto che c'è Laura c'è Claudio" ha detto, poi facendo sentire la voce del medico: "Però mi sa che Laura se non la mimi tu non credo che possa aprire bocca quindi è meglio che la facciate stare zitta e in silenzio un attimo fino a sabato perché ha un'infiammazione da trattare un attimo , ok?". In seguito ha fatto sentire la voce della cantante: "Lo vuoi fare un duetto con me con la voce così, magari viene bene dai ... comunque guarda veramente la sfiga più totale non ho parole adesso vediamo cosa succede nei prossimi giorni intenti un bacione ciao" dice la Pausini, e qualche giornalista ha insinuato che si trattasse proprio di un'imitazione del comico, che ha detto che il messaggio audio risalga a ieri o il giorno prima.