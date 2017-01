Siddhartha il musical tutto italiano alla conquista del mondo

Milano (askanews) - Un musical tutto italiano che sta cercando di conquistare il mondo, un messaggio positivo, tanti colori e musica. A quattro anni di distanza dal grande successo di pubblico e critica ottenuto dal primo tour italiano, l'opera pop "Siddhartha - the musical" torna in Italia dal 2 al 5 febbraio 2017, al LinearCiak di Milano. Lo spettacolo va in scena nella sua nuova veste internazionale, con scenografie, costumi e coreografie rinnovate.Tra i protagonisti dello show ci sarà Edoardo Costa che interpreta il ruolo di Siddhartha anziano, narratore della storia."Il libro di Hermann Hesse è un best seller incredibile, ma col musical raggiungi veramente tutti perché è molto profondo e molto bello perché comunque ci sono musiche incredibili e ha dei messaggi continui, che il bambino, la nonna, la mamma, il papà chiunque riesce a percepire".Un viaggio alla ricerca della perenne felicità e dell'illuminazione."Questo qua è il messaggio della vita, che ti dice che l'amore può vincere sopra tutto e che tu devi fare un percorso, superare degli ostacoli, devi trasformare quello che dentro di te è veleno ma diventa medicina, o le cose impossibili che diventano possibili".Un percorso spirituale che a sua volta Costa, ex star della fisction "Vivere", ha compiuto in questi anni."Siddhartha sono io, può essere Edoardo Costa, come può essere il nome e cognome di chiunque. Io ho iniziato questa trasformazione col buddismo, che mi ha aiutato moltissimo.Siddhartha è il primo musical interamente italiano distribuito da Broadway International Company, LLC, grazie a cui sono stati possibili tour nei più importanti paesi asiatici e soprattutto in America del Sud, dove è stato tradotto in spagnolo e negli Stati Uniti ed Europa dove è andato in scena in Italiano. Una magia possibile grazie alla musica come racconta Giorgio Adamo che interpreta il giovane Siddhartha."E' capitato che la gente non era quasi più distratta dai sottotitoli ma gli arrivava a tutto tondo l'essenza che cercavamo di trasmettere e questo sia stato il segreto di questa fruibilità in lingua originale".