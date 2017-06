Sigla Lazio Pride "Bam Bam", a scoprire l'autrice Tiziano Ferro

Roma, (askanews) - "L'amore non ha niente a che fare con la dipendenza. L'amore è libertà": inizia così "Bam Bam", sigla ufficiale della seconda edizione del Lazio Pride 2017. Il brano è firmato da Giordana Angi, talento scoperto da Tiziano Ferro. La manifestazione è in programma sabato 24 giugno a Latina.La cantautrice italo-francese, seppur molto giovane ha già alle spalle una partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012 con il brano Incognita Poesia, un contratto con Warner e un sodalizio artistico con Tiziano Ferro che nel 2016 produce il singolo "Chiusa Con Te" pubblicato per l'etichetta Sugar di Caterina Caselli."Bam Bam" è un brano che parte da una spontanea matrice pop, aprendosi poi verso i più moderni suoni EDM. Nato dalla fine di un triangolo amoroso, la cui interruzione burrascosa ha ispirato l'autrice nel raccontare la libertà di amare e amarsi, sotto forma di leggerezza e divertimento. Una storia che le ha fatto capire quanto l'amore e il rispetto siano primordiali. Proprio la stima e l'amicizia con Tiziano Ferro ha reso possibile questa collaborazione, dove la musica e le paro le di Giordana rappresentano perfettamente lo spirito della manifestazione arcobaleno. Come ha dichiarato lo stesso Ferro: "Le sue canzoni sono oneste, solide e senza filtro alcuno, ispirate dall'esigenza di raccontare la realtà così com è, dentro e fuori di lei".