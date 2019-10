Simone Rugiati: "Con Shop Cook&Win vi spiego cosa mettere nel carrello della spesa"

Di Giordano Brega

"Lo scopo di Shop Cook&Win? Mettersi nei panni quotidiani di chi sceglie cosa mangiare", Simone Rugiati racconta ad Affaritaliani.it il nuovo programma in onda sul Nove (ogni sabato alle 19) che lo vede protagonista assieme a Matteo Torretta.

Insieme visiteranno alcuni punti vendita LIDL e selezioneranno degli ignari clienti che sono lì con i loro carrelli per fare la spesa. I concorrenti si sfideranno in cucina durante la puntata televisiva. Il vincitore si aggiudicherà un buono spesa LIDL del valore di 500 euro.

"Noi siamo quello che mangiamo, il cibo fa parte di noi. E' la nostra benzina. Da italiani dovremmo un attimo tornare indietro e capire che abbiamo tutto a disposizione adesso, ma dobbiamo saper scegliere" - spiega Simone Rugiati - E nel mix di scelte che facciamo noi abbiamo preso le redini del carrello: cucineremo dei piatti mettendo insieme tutto, anche per far capire a casa cosa è meglio comprare, come far la spesa. Come usare bene il frigorifero, la propria dispensa. Ma soprattutto come usare bene il pianeta. Diciamo che con un gioco impariamo cosa mettere nel carrello e cosa chiedere a madre natura".

Tre cose che non possono mancare nel tuo carrello della spesa...

"Nel mio carrello non mancherà mai l'extravergine. Mai. Non mancherà una pasta italiana di grano duro. E una verdura fresca. Senza verdura non si cucina. La cipolla..."

Il piatto più strano che tu hai cucinato e quello che vedremo nel programma...

"Il piatto più strano che ho cucinato in vita mia... deve ancora arrivare. Ne faccio tanti strani, ma nessun piatto è strano se è basato sulla materia prima. Anzi io direi sempre... 'prima la materia' più che 'materia prima'..."

"Lo chef deve essere bravo a selezionare quello che madre natura ci offre. E per il pubblico che va a fare la spesa quotidianamente deve essere 'bravo' il supermercato a fare una selezione dando quello che 'madre natura' in un certo periodo dell'anno offre. Se vado in un supermercato e trovo il cipollotto di Tropea con il marchio DOP che è buono... quella cipolla, cruda, su qualsiasi cosa dà un senso in più", sottolinea Simone Rugiati.

