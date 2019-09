Sonorità coinvolgenti in "Uebe" il nuovo album di Fred De Palma

Milano, 13 set. (askanews) - Un mix perfetto tra bachata e reggaeton, accattivante, ritmato e ballabile; sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo di "Una volta ancora", il singolo di Fred De Palma feat. Ana Mena per 5 settimane consecutive al n.1 della classifica di vendita ufficiale. La hit dell'estate che ha conquistato il doppio disco di platino, è un successo che De Palma commenta così."Diciamo che aspettarsi un successo così grande è sempre impossibile, abbiamo lavorato per far sì che questo brano potesse essere coinvolgente e potesse avere una bella risposta dal pubblico, ma aspettarsi questo successo è impossibile"Ora arriva il suo nuovo album, "Uebe" che contiene i singoli di successo del "loveking del reggaeton" e altri nuovi singoli con importati collaborazioni."La mia vera aspettativa sull'album è che mi identifichi, nel che ci lo ascolta potrà dire: questo è Fred e mi dia una identità ben precisa. Il titolo "Uebe" è una parola che dico io, inventata e ho voluto inventare una parola perchè è un album che porta qualcosa di nuovo che prima non c'era e quindi volevo che anche il titolo fosse originale. I Featuring sono nati tutti sia da amicizia che da stima e dal fatto che stavano bene nell'album. Aneddoti particolari non ne ho perchè in realtà è nato tutto in maniera molto spontanea ed è stato anche molto veloce la costruzione di questo album, è stato molto schietto e di impatto: questo pezzo spacca? facciamolo".Un album carico di energia che il cantautore racconta così. "È un album che ho scritto dall'inizio alla fine e che ho vissuto, e come nei miei lavori precedenti, c'è tutto di me"Dal 13 settembre Fred De Palma incontrerà i fan nel suo instore tour.