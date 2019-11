Sorpresa di Pinocchio Reloded-Musical di un burattino senza fili

Milano, 26 nov. (askanews) - Una sorprendente messa in scena rock per Pinocchio Reloded - Musical di un burattino senza fili.Lo spettacolo scardina antiche certezze e propone una nuova lettura della celebre fiaba di Collodi, adattandola alla contemporaneità. Se Lucignolo è la regina della notte, Geppetto è un eterno adolescente. Se il Gatto e la Volpe sono due influencer schiavi dei selfie, Mangiafuoco è una Drag Queen che muove i fili del suo show ma è appesa lei stessa a fili manovrati da non si sa chi.La musica tratta dagli album di Edoardo Bennato è potente, il team di arrangiatori di Pinocchio Reloaded l'ha rivisitata in chiave "game changer" rispetto alla tradizione, arrangiata in chiave rock, house e rap, pur rimanendo fedele all'originale, scandisce una struttura narrativa impeccabile.Oltre a divertire lo spettacolo propone una riflessione sull'identità al tempo dei social, sull'autenticità dell'essere e la necessità di guardare più a fondo per trovare la propria umanità. Un musical rivoluzionario carico di ribellione, evasione adolescenziale, con la forza dirompente del primo amore. Lo show dopo le tappe a Milano agli Arcimboldi sarà in tour nei teatri italiani.