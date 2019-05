Spopola "Ue!", la canzone neomelodica di Lorenzo Baglioni sull'Ue

Roma, 17 mag. (askanews) - Una canzone neomelodica per spiegare l'importanza dell'Unione europea? Sembra impossibile ma è proprio così: lo youtuber e cantante Lorenzo Baglioni è riuscito nell'impresa e il risultato è divertentissimo, anche se il testo contiene informazioni chiare e precise.E infatti il singolo, in cui il ruolo benefico dell'Europa è interpretato da una donna, la cosplayer Himorta,nasce in collaborazione con il Parlamento Europeo all interno della sua campagna "Stavolta voto", come ha spiegato lo stesso Baglioni sul suo canale di Youtube.