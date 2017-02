Sport e amicizia nella serie tv "O11CE - Undici Campioni"

Milano (askanews) - Gabo ha 16 anni e un sogno: diventare calciatore. Racconta la sua storia "O11CE - Undici Campioni", la nuova serie tv in onda su Disney XD dal 20 marzo con un cast internazionale guidato dall'attore argentino Mariano Gonzalez. Gabo vive in un paesino e vuole giocare a calcio: le sue doti vengono notate da Francisco, l'allenatore della prestigiosa accademia sportiva IAD, che gli offre una borsa di studio e un posto nei "Falchi Dorati", la squadra ufficiale della scuola. Un'occasione che gli cambierà la vita, come spiega lui stesso: "Gabo è un ragazzo molto legato alla famiglia e agli amici: coglie l'occasione di realizzare il suo sogno nella squadra di calcio e inizia così un'avventura con i suoi compagni, compreso Lorenzo, con cui avrà un rapporto difficile".Nel suo percorso Gabo dovrà infatti affrontare Lorenzo, il centravanti della squadra interpretato da Sebastian Athie: un ragazzo egocentrico e presuntuoso che farà di tutto per impedire a Gabo di diventare leader dei "Falchi Dorati". "Il mio personaggio è la controparte di Gabo, ha valori opposti, aggressivi ed egoistici, ereditati dal padre, che lo pressa molto perchè sia sempre il migliore". Nel cast c'è anche l'attrice argentina Paulina Vetrano che interpreta Zoe, la figlia dell'allenatore dei "Falchi Dorati": una ragazza allegra e carismatica molto amica di Gabo."La serie insegna a credere nei sogni, che lavorando duramente e giocando in modo pulito e trasparente, in squadra si raggiungono gli obiettivi. Valori che sono inseriti nella realtà di oggi, dominata dalla tecnologia, in cui uomini e donne si trovano a condividere ambienti sportivi, e questo colpirà il pubblico".La serie "O11CE - Undici Campioni", prodotta da Disney Channel America Latina con Disney Channel Emea, va in onda dal 20 marzo da lunedì a venerdì alle ore 19.20, su Disney XD, canale 616 di Sky.