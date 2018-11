Roma, (askanews) - Cerimonia sulla Walk of Fame di Hollywood per Michael Douglas che ha conquistato la sua stella, la numero 2.648, sul viale delle celebrità.Ad onorare l'attore c'era tutta la sua famiglia, l'anziano padre Kirk Douglas, 101 anni, in sedia a rotelle, la moglie Catherine Zeta-Jones e il figlio Cameron Douglas. Il riconoscimento nei 50 anni di carriera del divo è ancora più speciale, perché la sua stella è proprio accanto a quella del padre.