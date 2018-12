Svelato "Avengers 4", la fine dei giochi si avvicina

Roma, (askanews) - Dopo il successo mondiale di "Avengers: Infinity War", Anthony e Joe Russo tornano alla regia per dirigere il quarto capitolo dell'epica saga sbanca box office dedicata ai supereroi Marvel . Il primo trailer diffuso online rivela molti dettagli dell'atteso sequel e svela anche il titolo: è "Avengers: Endgame", la fine dei giochi è quindi vicina.Dopo che Thanos ha cancellato metà della popolazione dell'Universo, Iron Man è alla deriva nello spazio, mentre gli altri Avengers superstiti Vedova Nera, Hulk, Thor e Capitan America sono sconfitti, ma non rassegnati. Il cast torna compatto: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Chris Evans. E soprattutto torna Jeremy Renner/Occhio di falco che ha le sembianze di Ronin e c'è anche Scott Lang/Ant Mann.I misteri restano tanti e l'attesa per gli appassionati è ancora lunga: il film uscirà in Italia il 24 aprile 2019.