Teatro, Daniele Russo scugnizzo tra i matti: ho l'ansia da Eliseo

Roma, (askanews) - L'attore napoletano Daniele Russo torna per la seconda volta all'Eliseo di Roma con lo spettacolo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" nel riadattamento di Maurizio de Giovanni e la regia di Alessandro Gassman (in scena fino al 29 gennaio). Allo storico teatro di via Nazionale gli sale puntualmente "l'ansia da Eliseo"."Dopo tre stagioni, pensi di essere un po' più rilassato, invece no. Mi continuano ad arrivare messaggi: 'è la seconda volta che reciti all'Eliseo', ti sale quell'ansia. E' un teatro che ha fatto la storia del teatro, che finalmente e per fortuna è stato riaperto con grande lungimiranza e che la città deve assolutamente riadottare e rifare proprio, soprattutto in questo periodo in cui Roma culturalmente sta zoppicando, quantomeno", spiega Russo."Come attore non sono rilassato, ed è incredibile, anche con 'Arancia Meccanica' era la terza stagione teatrale, abbiamo proprio chiuso a Roma, e comunque arrivi a Roma e hai quell'ansia da Eliseo", ironizza.