"The Irishman" di Martin Scorsese su Netflix dal 27 novembre

Roma, 26 set. (askanews) - Cresce l'attesa per il nuovo film di Martin Scorsese con un cast stellare che vede Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.Sono state diffuse nuove scene di "The Irishman" con i protagonisti in azione. E' un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del XX° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa. E' un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato, i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.Nel cast oltre a De Niro e Al Pacino, rispettivamente nei ruoli di Frank Sheeran e Jimmy Hoffa, e a Joe Pesci, ci sono tra gli altri Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin e Stephen Graham. Il film è tratto dal libro di Charles Brandt "L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa" (Fazi Editore) e sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Uscirà in cinema selezionati a novembre e sarà disponibile su Netflix dal 27 novembre.