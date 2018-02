The Kolors debuttano a Sanremo: che onore Festival con Elio

Sanremo (askanews) - I The Kolors debuttano al Festival di Sanremo con "Frida (Mai mai mai)", primo inedito ufficiale in italiano della band che finora ha sempre cantato in inglese, anche durante l'esperienza del talent show "Amici"."Sta andando molto bene, ci stiamo divertendo, in questa settimana stiamo scrivendo una frase che nella nostra poesia della vita rimarrà per sempre perché è la prima volta che facciamo Sanremo e cerchiamo di prenderla nel modo più sorridente possibile".Il gruppo ha definito il brano come "tutto cuore e tamburi", tanto che nella serata dei duetti, lo canta con il batterista Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti."C'è tanto cuore sia nel testo che nella musica c'è perché prendendo tanto del ritmo africano che rappresenta il cuore della musica, il battito è molto più enfatizzato, quindi ci sentivamo di trasmettere quell'energia mixandola al nostro mondo sonoro".La partecipazione al Festival è resa ancora più speciale dalla presenza di un gruppo mitico per i The Kolors."Ci ha colpiti in positivo il fatto che non ci sia l'aria di competizione e di gara, forse perché quest'anno ci è andata bene e non ci sono le eliminazioni quindi riduce quella sensazione lì, c'è un bel clima nel cast, e poi Elio e le store tese, stiamo facendo un festival assieme a loro ed è una cosa che ci potremo dentro per sempre".Sanremo darà il la ad un futuro musicale in italiano?"Totalmente in italiano forse no perché comunque la nostra band parte da un progetto funk che ambisce all'internazionale, però ci saranno delle cose in italiano, abbiamo in cantiere un po' di demo di chi andiamo fieri, il gap inglese italiano è stato superato".